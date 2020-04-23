2009 Toyota Venza

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4
819-477-1414
+ taxes & licensing
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Venza-2009-id7739982.html
LA VERSION *LIMITED* VOUS OFFRE, LE SYSTÈME DE NAVIGATION, LES SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS, LA CAMÉRA DE RECUL, LES COMMANDES AUDIO AU VOLANT, LE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, LES PHARES ANTIBROUILLARD, LE HAYON ÉLECTRIQUE, LE BLUETOOTH, LE DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, LES JANTES EN ALUMINIUM 20 POUCES, LE SYSTÈME AUDIO HAUT DE GAMME JBL ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. TOUJOURS ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU 1 SEUL PROPRIÉTAIRE ET AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4