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2009 Toyota Venza

LIMITED| NAV| CUIR| TOIT PANO

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2009 Toyota Venza

LIMITED| NAV| CUIR| TOIT PANO

Location

Toyota Drummondville

10, rue Cormier, Drummondville, QC J2C 0L4

819-477-1414

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$8,984

+ taxes & licensing

  • 185,122KM
  • Used
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  • Listing ID: 4897626
  • Stock #: P2699-TOY
  • VIN: 4T3BK11AX9U015081
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotadrummondville.com/occasion/Toyota-Venza-2009-id7739982.html

LA VERSION *LIMITED* VOUS OFFRE, LE SYSTÈME DE NAVIGATION, LES SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS, LA CAMÉRA DE RECUL, LES COMMANDES AUDIO AU VOLANT, LE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE, LES PHARES ANTIBROUILLARD, LE HAYON ÉLECTRIQUE, LE BLUETOOTH, LE DÉMARRAGE À BOUTON POUSSOIR, LES JANTES EN ALUMINIUM 20 POUCES, LE SYSTÈME AUDIO HAUT DE GAMME JBL ET BEAUCOUP PLUS ENCORE! ***ACHETÉ NEUF ET REPRIS EN ÉCHANGE ICI MÊME CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. TOUJOURS ENTRETENU CHEZ TOYOTA DRUMMONDVILLE. VÉHICULE AYANT EU 1 SEUL PROPRIÉTAIRE ET AUCUNE RÉCLAMATION AU RAPPORT CARFAX. SE PROCURER UN VÉHICULE AVEC UN HISTORIQUE CONNU, C'EST RASSURANT!***
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Intérieur en cuir
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Toit panoramique
  • Vitres teintées
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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