2011 Hyundai Tucson

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2011-id7754311.html
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CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE COUPLE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO DE 1580 LITRES, UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE EN PLUS DUN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT!!
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