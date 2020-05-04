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2011 Hyundai Tucson

A/ C + GARANTIE + GROUPE ELECTRIQUE + WO

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2011 Hyundai Tucson

A/ C + GARANTIE + GROUPE ELECTRIQUE + WO

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4983693
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$6,489

+ taxes & licensing

  • 154,003KM
  • Used
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  • Listing ID: 4983693
  • Stock #: 20695A
  • VIN: KM8JT3AB0BU209310
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2011-id7754311.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ MOTEUR NEUF
+ AIR CLIMATISE
+ VITRES ELECTRIQE
+ MIROIRS ELECTRIQUE
+ TELEDÉVERROUILLAGE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES USB / AUX / 12V
+ ANTIPATINAGE
+ CONTROLE DE DESCENTE ET BIEN PLUS!!

CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE COUPLE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO DE 1580 LITRES, UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE EN PLUS DUN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Contrôle de traction
  • Coussins gonflables
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Intérieur Tissus
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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