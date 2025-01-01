Menu
Account
Sign In
<p>Découvrez le KIA Sportage EX 2011 chez Kenny Drummondville! Ce VUS fiable est l'occasion parfaite pour ceux qui cherchent à économiser tout en profitant d'un véhicule de qualité. Avec un faible kilométrage, ce Sportage est équipé d'un moteur puissant de 2.4L V6 DOHC 24V, vous offrant performance et efficacité. Bien que vendu tel quel, ce véhicule vous permettra de réaliser des économies considérables. Profitez de ses nombreuses fonctionnalités : démarreur à distance pour un confort optimal, équipement électrique complet, et un système d'air climatisé fonctionnel pour vos trajets estivaux. Ce véhicule est non seulement très propre, mais il vous promet aussi une expérience de conduite agréable. Ne manquez pas cette opportunité unique de rouler en KIA Sportage EX 2011. Passez nous voir chez Kenny Drummondville pour plus d'informations</p>

2011 Kia Sportage

161,936 KM

Details Description Features

$3,500

+ taxes & licensing
Make it Yours

2011 Kia Sportage

EX

Watch This Vehicle
12900491

2011 Kia Sportage

EX

Location

Kenny U-Pull

2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

844-536-6987

  1. 12900491
  2. 12900491
  3. 12900491
  4. 12900491
  5. 12900491
  6. 12900491
  7. 12900491
  8. 12900491
  9. 12900491
  10. 12900491
  11. 12900491
  12. 12900491
Contact Seller

$3,500

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
161,936KM
Other / Unsure Condition
VIN KNDPC3A2XB7136086

Vehicle Details

  • Exterior Colour Retro Blue Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 161,936 KM

Vehicle Description

Découvrez le KIA Sportage EX 2011 chez Kenny Drummondville! Ce VUS fiable est l'occasion parfaite pour ceux qui cherchent à économiser tout en profitant d'un véhicule de qualité. Avec un faible kilométrage, ce Sportage est équipé d'un moteur puissant de 2.4L V6 DOHC 24V, vous offrant performance et efficacité. Bien que vendu tel quel, ce véhicule vous permettra de réaliser des économies considérables. Profitez de ses nombreuses fonctionnalités : démarreur à distance pour un confort optimal, équipement électrique complet, et un système d'air climatisé fonctionnel pour vos trajets estivaux. Ce véhicule est non seulement très propre, mais il vous promet aussi une expérience de conduite agréable. Ne manquez pas cette opportunité unique de rouler en KIA Sportage EX 2011. Passez nous voir chez Kenny Drummondville pour plus d'informations

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Media / Nav / Comm

Bluetooth

Additional Features

abs_brakes
air_conditioning
cruise_control
satellite_radio
tinted_windows
traction_control
alloy_wheels
daytime_running_lights
power_seat
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Power_Lumbar_Support
Cup_Holder
Leather_Steering_Wheel
Trip_Computer
Remote_Auto_Starter
Floor_Mats
Front_Heated_Seat
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Hands_Free_Phone
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
AUX_Output
AM_FM_radio
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown
Front_Air_Dam
Skid_Plate
Electrochromic_Ext_Rearview_Mirror
Splash_Guards
AM_FM_CD_Player
Dual_Power_Seats
Chrome_Wheels
Conventional_Spare
Digital_Clock
Overhead_Console
AM_Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kenny U-Pull

Used 2010 Honda Civic EX-L for sale in Ajax, ON
2010 Honda Civic EX-L 208,665 KM $4,512 + tax & lic
Used 2010 MINI Cooper for sale in Ajax, ON
2010 MINI Cooper 113,235 KM $3,512 + tax & lic
Used 2011 Kia Sportage EX for sale in Drummondville, QC
2011 Kia Sportage EX 161,936 KM $3,500 + tax & lic

Email Kenny U-Pull

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Drummondville

2415 Chemin Tourville, Drummondville, QC J2A 3Y4

Call Dealer

844-536-XXXX

(click to show)

844-536-6987

Quick Links
Directions Website Inventory
$3,500

+ taxes & licensing>

Kenny U-Pull

844-536-6987

2011 Kia Sportage