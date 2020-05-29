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2011 Nissan Pathfinder

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LE AWD + GARANTIE + CUIR + TOIT + WOW!

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2011 Nissan Pathfinder

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 102,094KM
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  • Listing ID: 5201033
  • Stock #: 9609U
  • VIN: 5N1AR1NB1BC605636
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Nissan-Pathfinder-2011-id7801160.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000 KM INCLUSE * *

+ CUIR
+ TOIT OUVRANT
+ CAMÉRA DE RECUL
+ MAGS 18 POUCES
+ 7 PASSAGERS
+ SYSTEME DE SON BOSE
+ DÉTECTEUR DANGLE MORT
+ ACCÈS SANS CLES
+ DÉMARRAGE SANS CLES
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT A REGLAGES ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A FONCTIONS MEMOIRE
+ CLIMATISATION AVANT & ARRIERE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE UNIVERSEL
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR A 6-CD
+ ATTACHE REMORQUE ET BIEN PLUS !!

CE PATHFINDER POSSÈDE UN MOTEUR V6 DE 3.5L JUMELÉ À LA TRACTION INTÉGRALE AINSI QUE LA TRANSMISSION CVT HAUTEMENT RECONNUE POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE ET SA FIABILITÉ !! IL VOUS OFFRE UN HABITACLE CONFORTABLE, TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET SPACIEUX, UN DESIGN MODERNE AINSI QU'UNE CONDUITE AGRÉABLE PEUT IMPORTE LES INTEMPÉRIES !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Porte-bagages (toit)
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 5 vitesses
  • Pédales ajustables
  • Banquette arrière divisée

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