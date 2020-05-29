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2011 Nissan Sentra

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Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 150,295KM
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  • Listing ID: 5151398
  • Stock #: 9487UA
  • VIN: 3N1AB6AP4BL698263
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Nissan-Sentra-2011-id7792494.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ MAGS
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ MIROIRS ELECTRIQUE
+ VITRES ELECTRIQUES
+ LECTEUR CD
+ ENTREE AUX ET BIEN PLUS !!


CETTE SENTRA VOUS OFFRE UN MOTEUR 2.0L UNE CONDUITE SPORTIVE, UN HABITACLE SPACIEUX CONFORTABLE ET COMMODE EN PLUS D'AVOIR UNE SILHOUETTE ATTIRANTE !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
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Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Banquette arrière divisée

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