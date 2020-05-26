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2012 Audi A4

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 105,574KM
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  • Listing ID: 5037054
  • Stock #: 9450U
  • VIN: WAUBFCFL9CA107103
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Audi-A4-2012-id7766310.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCES SANS CLE
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGES CONDUCTEUR À RÉGLAGES ÉLECTRIQUES
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CETTE ALLEMANDE COMPREND UN MOTEUR 2.0 L DÉVELOPPANT 211 CHEVAUX AINSI QUE 258 LBS DE COUPLE, UN HABITACLE CONFORTABLE LUXUEUX ET BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE VOUS CHARMERA AVEC SA TENUE DE ROUTE IMPRESSIONNANTE, SON LOOK AGRESSIF AINSI QUE SON INTÉRIEUR FAIT DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR UN ESSAI ROUTIER !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Banquette arrière divisée

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