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2012 Chevrolet Volt

MAGS + CRUISE + A/C + WOW !!

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2012 Chevrolet Volt

MAGS + CRUISE + A/C + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4390239
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 88,635KM
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  • Listing ID: 4390239
  • Stock #: 20390A
  • VIN: 1G1RA6E45CU116772
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Electric
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Volt-2012-id7645687.html

* * SUPER PROPRE !! * *

+ MAGS
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ ONSTAR
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTEGRE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ ECRAN TACTILE
+ DRIVE MODE
+ LECTEUR CD & DVD
+ ENTREES USB & AUX
+ GROUPE ELECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CE VOLT EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.4L COMBINÉ A UN SYSTÈME DE 16 KWh AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION DESSENCE ET UNE CONDUITE SAISISSANTE DE 149 CHEVAUX ET 273 LBS DE COUPLE !! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Démarreur à distance
  • Système GPS
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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