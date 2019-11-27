2012 Chevrolet Volt

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Volt-2012-id7645687.html
* * SUPER PROPRE !! * *
+ MAGS
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ ONSTAR
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTEGRE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ ECRAN TACTILE
+ DRIVE MODE
+ LECTEUR CD & DVD
+ ENTREES USB & AUX
+ GROUPE ELECTRIQUE ET BIEN PLUS !!
CE VOLT EST DOTÉ D'UN MOTEUR 1.4L COMBINÉ A UN SYSTÈME DE 16 KWh AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE PERMETTANT UNE FAIBLE CONSOMMATION DESSENCE ET UNE CONDUITE SAISISSANTE DE 149 CHEVAUX ET 273 LBS DE COUPLE !! RECONNU POUR SON CONFORT AINSI QUE SA COMMODITÉ IL SERA VOUS SATISFAIRE A COUP SUR !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8