2012 Kia Sorento

https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Kia-Sorento-2012-id7644156.html



* * JAMAIS ACCIDENTÉ * *



+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS

+ RÉGULATEUR DE VITESSE

+ BLUETOOTH

+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT

+ KEYLESS ENTRY

+ MODE ECO

+ GROUPE ÉLECTRIQUE

+ PHARES ANTIBROUILLARDS

+ ATTACHE REMORQUE

+ PRISE AUX / USB

ET BIEN PLUS !!



CE ROBUSTE VUS POSSÈDE UN MOTEUR 2.4L POLYVALENT DE 175HP ET 169LBS/PI DE COUPLE !! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ AINSI QUE SON STYLE ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!



1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!

FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!

NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!

