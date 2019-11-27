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2012 Kia Sorento

LX + CRUISE + BLUETOOTH + HITCH + WOW !!

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2012 Kia Sorento

LX + CRUISE + BLUETOOTH + HITCH + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$5,989

+ taxes & licensing

  • 124,692KM
  • Used
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  • Listing ID: 4384662
  • Stock #: 9035U
  • VIN: 5XYKT3A18CG306550
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Kia-Sorento-2012-id7644156.html

* * JAMAIS ACCIDENTÉ * *

+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ KEYLESS ENTRY
+ MODE ECO
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ ATTACHE REMORQUE
+ PRISE AUX / USB
ET BIEN PLUS !!

CE ROBUSTE VUS POSSÈDE UN MOTEUR 2.4L POLYVALENT DE 175HP ET 169LBS/PI DE COUPLE !! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ AINSI QUE SON STYLE ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Crochet remorquage arrière
  • Odomètre journalier
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Attelage remorque
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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