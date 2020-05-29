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Hyundai Drummondville

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2012 Mercedes-Benz E-Class

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 126,637KM
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  • Listing ID: 5151401
  • Stock #: 9565U
  • VIN: WDDHF8JB9CA609527
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/MercedesBenz-EClass-2012-id7792492.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ KEYLESS-GO
+ TOIT PANORAMIQUE
+ DÉTECTEURS D'ANGLE MORT
+ CAMÉRA ET SONORE DE RECUL
+ SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS FONCTION MÉMOIRES EN CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ CLIMATISATION BI-ZONES
+ RIDEAU DE FENETRE ARRIERE
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ MAGS 18 POUCES
ET BIEN PLUS!!
CETTE COUPE PRESTIGIEUSE OFFRE UN MOTEUR V6 DE 3.5L DÉVELOPPANT 302HP & 273 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE CONDUIE DYNAMIQUE!! CETTE E350 VOUS OFFRE UN HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ ERGONOMIQUE, TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, UN DESIGN ÉLÉGANT DE PLUS Qu UN CONFORT INÉGALÉ!! A VOIR ABSOLUMENT!!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Toit panoramique
  • Transmission Automatique - 7 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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