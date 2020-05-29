Menu
Account
Sign In
$8,489

+ taxes & licensing

Hyundai Drummondville

819-478-8148

Contact Seller
2012 Mitsubishi RVR

2012 Mitsubishi RVR

SE + MAGS + GARANTIE + A/C + CRUISE + BL

Watch This Vehicle

2012 Mitsubishi RVR

SE + MAGS + GARANTIE + A/C + CRUISE + BL

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 5151404
  2. 5151404
  3. 5151404
  4. 5151404
  5. 5151404
  6. 5151404
  7. 5151404
Contact Seller

$8,489

+ taxes & licensing

  • 85,929KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5151404
  • Stock #: 9564U
  • VIN: JA4AH3AU4CZ601681
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Mitsubishi-RVR-2012-id7792461.html

* * GARANTIE MITSUBISHI * *

+ 85 929 KM
+ MAGS 16 POUCES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CE RVR POSSÈDE UN MOTEUR 4 CYLINDRES DE 2.0L DÉVELOPPANT 148 CHEVAUX AINSI QUE 145 LB DE COUPLE ! IL OFFRE UNE FAIBLE CONSOMMATION D'ESSENCE SOIT UNE MOYENNE DE 6.4 L / 100 KM SUR AUTOROUTE !! RECHERCHÉ POUR SON INTÉRIEUR SPACIEUX ET CONFORTABLE, AINSI QUE SA GARANTIE LÉGENDAIRE DE 10 ANS / 160 000 KM !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2014 Audi Q5 S-LINE ...
 99,161 KM
$21,989 + tax & lic
2013 Audi A4 PREMIUM...
 96,741 KM
$13,489 + tax & lic
2019 Volkswagen Tigu...
 57,289 KM
$27,989 + tax & lic

Email Dealer

Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Quick Links
Directions Website Inventory