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2012 Volkswagen Beetle

2.0T SPORTLINE + GARANTIE + CUIR + TOIT

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2012 Volkswagen Beetle

2.0T SPORTLINE + GARANTIE + CUIR + TOIT

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$9,989

+ taxes & licensing

  • 68,292KM
  • Used
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  • Listing ID: 4832979
  • Stock #: 20670B
  • VIN: 3VW467AT9CM630289
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volkswagen-Beetle-2012-id7733659.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE * *

+ JAMAIS ACCIDENTE
+ TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
+ MAGS 18 POUCES
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ CUIR
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ RAILS DE TOIT
+ CACHE-BAGAGE ET BIEN PLUS !!

CETTE PETITE ALLEMANDE POSSEDE UN MOTEUR 2.0L TSI DÉVELOPPANT 200 CHEVAUX AINSI QUE 207 LBS DE COUPLE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA CONDUITE PLAISANTE ET SPORTIVE , SON LOOK UNIQUE AINSI QUE POUR SA FIABILITE !! FAITES-VITE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Démarreur à distance
  • Tout équipé
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système d'alarme
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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