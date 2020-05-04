Menu
Account
Sign In

2013 BMW 335i

X-DRIVE SPORT LINE + GARANTIE + NAVI + H

Watch This Vehicle

2013 BMW 335i

X-DRIVE SPORT LINE + GARANTIE + NAVI + H

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4983687
  2. 4983687
  3. 4983687
  4. 4983687
  5. 4983687
Contact Seller

$16,989

+ taxes & licensing

  • 108,397KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4983687
  • Stock #: 9425U
  • VIN: WBA3B9C5XDF587830
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/BMW-335-2013-id7754418.html

* * GARANTIE 2 YEARS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ SPORT LINE
+ SPORT PACK
+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ SYSTEME DE SON HARMAN / KARDON
+ MAGS 18 POUCES
+ CAMERA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ MODE SPORT / ECO PRO
+ AFFICHAGE SPORT
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES ARRIERE CHAUFFANTS
+ SIEGE CONDUCTEUR AVEC FONCTION MEMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTEGRE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ ENTREES USB / AUX ET BIEN PLUS !!

CETTE 335 EST MUNI DUN MOTEUR 3.0L TWIN-TURBO A 6 CYLINDRES PRODUISANT 300 CHEVAUX AINSI QUE 300 LBS DE COUPLE !! ELLE OFFRE UNE CONDUITE SPORTIVE ET DYNAMIQUE EN PLUS DUNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE !! AVEC SON HABITACLE LUXUEUX ET TOUT EQUIPPE, SON DESIGN AGRESSIF AINSI QUE SES PERFORMANCES, ELLE VOUS CHARMERA A COUP SUR !! FAITES-VITE !

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2010 Kia Forte LX + ...
 81,229 KM
$3,989 + tax & lic
2010 Nissan Altima S...
 185,508 KM
$4,489 + tax & lic
2016 Jeep Cherokee S...
 75,254 KM
$14,989 + tax & lic
Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Send A Message