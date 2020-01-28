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2013 Ford Escape

SE AWD + NAVI + GARANTIE + FOG!!

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2013 Ford Escape

SE AWD + NAVI + GARANTIE + FOG!!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4583121
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$7,989

+ taxes & licensing

  • 126,885KM
  • Used
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  • Listing ID: 4583121
  • Stock #: 8958UA
  • VIN: 1FMCU9GX8DUC05018
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Ford-Escape-2013-id7684503.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ 4WD
+ MAGS 17 POUCES
+ CLAVIER SECURICODE INVISIBLE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ ÉCRAN TACTILE LCD
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ RAIL DE TOIT
+ ATTELAGE DE REMORQUEET BIEN PLUS !!

CE VUS VOUS CHARMERA AVEC SON MOTEUR DE 1.6 LITRES TURBOCOMPRESSÉ TRÈS ÉCONOMIQUE OFFRANT 178 CHEVAUX, SON HABITACLE SPACIEUX BIEN ÉQUIPÉ, SA TRACTION INTÉGRALE OFFRANT UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE AINSI QUE SON STYLE UNIQUE ET SA SILHOUETTE RÉUSSI !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Système GPS
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Essuie-glace arrière
  • Lampes de lecture arrière
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rails de toit
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Attelage remorque

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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