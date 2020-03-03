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2013 Ford Explorer

LIMITED 4WD + GARANTIE + NAVI + TOIT PAN

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2013 Ford Explorer

LIMITED 4WD + GARANTIE + NAVI + TOIT PAN

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4789335
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 166,849KM
  • Used
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  • Listing ID: 4789335
  • Stock #: 20605A
  • VIN: 1FM5K8F82DGA39032
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Ford-Explorer-2013-id7729529.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ MAGS 20 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCES SANS CLÉ
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ CODE DE SECURITE SUR PORTIERE
+ DETECTEUR DANGLES MORTS
+ SYSTEME AUDIO SONY
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT VENTILES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES MEMOIRE
+ SIEGES DE 3E RANGEE RABATTABLES
+ CLIMATISATION AVANT & ARRIERE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE UNIVERSEL
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ ECRAN TACTILE
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS!!

CET EXPLORER POSSEDE UN MOTEUR V6 DE 3.5L DÉVELOPPANT 290 HP & 255 LBS DE TORQUE!! SON HABITACLE TOUT EQUIPE ET SPACIEUX OFFRANT 2265 LITRES DESPACE CARGO AINSI QUE SA COMMODITE SAURONT VOUS PLAIRE A COUP SUR !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Porte-bagages (toit)
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Crochet remorquage arrière
  • Siège mémoire
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Pédales ajustables

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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