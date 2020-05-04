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2013 Hyundai Elantra

GL + 28 042 KM + GARANTIE + A/C + CRUISE

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2013 Hyundai Elantra

GL + 28 042 KM + GARANTIE + A/C + CRUISE

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4978449
  2. 4978449
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$6,989

+ taxes & licensing

  • 28,042KM
  • Used
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  • Listing ID: 4978449
  • Stock #: 9410U
  • VIN: 5NPDH4AE1DH323428
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2013-id7753296.html

* * GARANTIE HYUNDAI JUSQUAU 17 MAI 2021 / 160 000 KM !! * *

+ SEULEMENT 28 042 KM !
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA POSSEDE UN MOTEUR 1.8L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE COMBINE DE 7.3L / 100 KM AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! ELLE OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Vitre arrière électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Intérieur Tissus
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Banquette arrière divisée

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