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Hyundai Drummondville

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2013 Hyundai Elantra

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GT SE + GARANTIE + TOIT PANO + CUIR + MAGS

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 97,847KM
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  • Listing ID: 5104835
  • Stock #: 9469U
  • VIN: KMHD35LE5DU021837
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra_GT-2013-id7780169.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ TOIT PANORAMIQUE
+ MAGS 17 POUCES
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ ACTIVE ECO
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE HATCHBACK VOUS OFFRE UN MOTEUR 1.8L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE VILLE / AUTOROUTE COMBINÉ DE 7.3L / 100 KM !! ELLE OFFRE AUSSI UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Toit panoramique
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Banquette arrière divisée

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