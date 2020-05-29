Menu
Account
Sign In
$7,489

+ taxes & licensing

Hyundai Drummondville

819-478-8148

Contact Seller
2013 Hyundai Tucson

2013 Hyundai Tucson

GL + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

Watch This Vehicle

2013 Hyundai Tucson

GL + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 5169308
  2. 5169308
  3. 5169308
  4. 5169308
  5. 5169308
Contact Seller

$7,489

+ taxes & licensing

  • 147,439KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5169308
  • Stock #: 20828A
  • VIN: KM8JT3AC5DU629429
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2013-id7795447.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ SIEGES AVANT CHAUFFANT
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ ACTIVE ECO
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS!!

CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.4 LITRES DÉVELOPPANT 176 CHEVAUX AINSI QUE 168 LBS DE TORQUE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO TOTAL DE 1585 LITRES !! UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Essuie-glace arrière
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Hyundai Drummondville

2015 Infiniti Q50 3....
 119,473 KM
$14,989 + tax & lic
2011 Audi S5 4.2L QU...
 81,675 KM
$17,989 + tax & lic
2015 BMW X3 X-DRIVE ...
 98,430 KM
$18,989 + tax & lic

Email Dealer

Hyundai Drummondville

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

Call Dealer

819-478-XXXX

(click to show)

819-478-8148

Quick Links
Directions Website Inventory