2013 Hyundai Tucson

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2013-id7795447.html
* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *
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CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.4 LITRES DÉVELOPPANT 176 CHEVAUX AINSI QUE 168 LBS DE TORQUE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO TOTAL DE 1585 LITRES !! UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!!
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