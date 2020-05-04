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2013 Lexus RX 350

NAVI + GARANTIE + TOIT + CUIR + CAMERA +

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2013 Lexus RX 350

NAVI + GARANTIE + TOIT + CUIR + CAMERA +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4983690
  2. 4983690
  3. 4983690
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$22,989

+ taxes & licensing

  • 59,274KM
  • Used
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  • Listing ID: 4983690
  • Stock #: 9427U
  • VIN: 2T2BK1BA0DC200060
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Lexus-RX_350-2013-id7754390.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 19 POUCES
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ ACCES SANS CLE
+ CAMERA DE RECUL
+ CUIR
+ SIEGES AVANT VENTILES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT A REGLAGES ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGE MEMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ VOLANT AVEC AJUSTEMENTS ELECTRIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ HAYON INTELLIGENT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES LED AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR A 6 CD
+ ENTREES AUX & USB
+ CACHE-BAGAGE ET BIEN PLUS !!

SON MOTEUR V6 3.5L VOUS ASSURERA UNE POUSSEE SURPRENANTE AVEC SES 270 CHEVAUX ET SES 248 LIVRES DE TORQUE !! DE PLUS, AVEC SA TRACTION INTEGRALE ET SA TRANSMISSION AUTOMATIQUE A 6-VITESSES IL VOUS ASSURE UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE AINSI QUUNE CAPACITE DE REMORQUAGE DE 3500 LIVRES !!SA FINITION INTERIEURE DE POINTE AINSI QUE SON NIVEAU DE TECHNOLOGIE AVANCE FONT DE CE VUS L'UN DES PLUS LUXUEUX ET CONFORTABLE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Hayon électrique
  • Sièges ventilés
  • Siège refroidissant
  • Banquette arrière divisée

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