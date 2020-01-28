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2013 Nissan Sentra

SR + MAGS + A/C + CRUISE + BLUETOOTH +

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2013 Nissan Sentra

SR + MAGS + A/C + CRUISE + BLUETOOTH +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4598514
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$5,489

+ taxes & licensing

  • 148,823KM
  • Used
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  • Listing ID: 4598514
  • Stock #: 20508A
  • VIN: 3N1AB7APXDL739052
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Nissan-Sentra-2013-id7688800.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ MODE ECO / SPORT
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CETTE BERLINE POSSÈDE UN MOTEUR 1.8L TRÈS ÉCONOMIQUE DUNE MOYENNE DE 6.1 L / 100 KM !! ELLE OFFRE UN LOOK MODERNE, FIABILITÉ, UN HABITACLE ET UN COFFRE SPACIEUX, EN PLUS dÊTRE BIEN ÉQUIPPÉE !! VENEZ FAIRE UN ESSAI ROUTIER !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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