2013 Nissan Sentra

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Nissan-Sentra-2013-id7688800.html
* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE !! * *
+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ MODE ECO / SPORT
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!
CETTE BERLINE POSSÈDE UN MOTEUR 1.8L TRÈS ÉCONOMIQUE DUNE MOYENNE DE 6.1 L / 100 KM !! ELLE OFFRE UN LOOK MODERNE, FIABILITÉ, UN HABITACLE ET UN COFFRE SPACIEUX, EN PLUS dÊTRE BIEN ÉQUIPPÉE !! VENEZ FAIRE UN ESSAI ROUTIER !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8