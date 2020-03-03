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2013 Subaru Impreza

LIMITED + GARANTIE + CUIR + TOIT + WOW!!

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2013 Subaru Impreza

LIMITED + GARANTIE + CUIR + TOIT + WOW!!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4806141
  2. 4806141
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  4. 4806141
  5. 4806141
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$8,989

+ taxes & licensing

  • 134,111KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4806141
  • Stock #: 9088UA
  • VIN: JF1GPAK61D2805152
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Subaru-Impreza-2013-id7732206.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000KM INCLUSE * *

+ CUIR
+ TOIT OUVRANT
+ ECRAN TACTILE
+ MAGS 17 POUCES
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ PADDLE SHIFT AU VOLANT
+ COMMANDES VOCALES
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ RADIO AM/FM AVEC ÉCRAN TACTILE
+ CLIMATISATION DEUX ZONES AUTOMATIQUES THERMOSTATIQUE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
ET BIEN PLUS !!

CETTE JAPONAISE LÉGENDAIRE DOTÉE DU MOTEUR BOXTER OFFRE UNE BONNE PUISSANCE DE 148 HP!! SES ANNÉES D EXPÉRIENCES EN RALLY FONT DE CETTE SUBARU UNE VOITURE AGRÉABLE A CONDUIRE SUR LA ROUTE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA BONNE TENUE DE ROUTE AINSI QUE SON INTÉRIEUR SPACIEUX !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Porte-bagages (toit)
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Phares haute intensité
  • Système GPS
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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