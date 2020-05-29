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Hyundai Drummondville

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2013 Volkswagen Touareg

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COMFORTLINE TDI + GARANTIE + NAVI + TOIT

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2013 Volkswagen Touareg

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 104,290KM
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  • Listing ID: 5201030
  • Stock #: 9612U
  • VIN: WVGDP9BP3DD004825
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volkswagen-Touareg-2013-id7801162.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE * *

+1 SEUL PROPRIÉTAIRE
+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ MAGS 20 POUCES
+ CAMERA DE RECUL
+ ECRAN TACTILE 8 PO
+ CUIR
+ SIEGES AVANTS CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANTS ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ BLUETOOTH
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ CACHE-BAGAGE
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS !!

CE VUS DE LUXE VOUS OFFRE UN MOTEUR DE 3.0 LITRES DÉVELOPPANT 240 CHEVAUX ET 406 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE JUSQU'À 7 716 LBS !! IL SAURA VOUS SATISFAIRE PAR SON HABITACLE SPACIEUX, CONFORTABLE ET COMMODE, SON LOOK AGRESSIF, SA TRACTION INTÉGRALE AINSI QUE SON MOTEUR TRÈS INTÉRESSANT AUTANT PAR SA CONSOMMATION QUE SA PUISSANCE !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Barre de sécurité
  • Verrous de roue antivol
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Banquette arrière divisée

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