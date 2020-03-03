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2013 Volvo XC70

T6 AWD + GARANTIE + TOIT + CUIR + MAGS +

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2013 Volvo XC70

T6 AWD + GARANTIE + TOIT + CUIR + MAGS +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4789332
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 159,304KM
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  • Listing ID: 4789332
  • Stock #: 9327U
  • VIN: YV4902BZ5D1166672
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volvo-XC70-2013-id7729531.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ TOIT OUVRANT
+ AWD
+ MAGS 18 POUCES DIAMOND CUT
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉTECTEUR D'ANGLE MORT ( BLIS )
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES MEMOIRE
+ CLIMATISATION THERMOSTATIQUE & AUTOMATIQUE
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ HAYON ÉLECTRIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ ATTELAGE DE REMORQUE
+ RAILS DE TOIT ET BIEN PLUS !!

CE LUXUEUX VOLVO XC70 POSSEDE UN MOTEUR 3.0L V6 DEVELOPPANT 300 CHEVAUX AINSI QUE 325 LBS DE COUPLE !! IL OFFRE UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE EN PLUS D'UN GRAND ESPACE CARGO ET D'UN HABITACLE LUXUEUX ET BIEN INSONORISÉ !

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Siège mémoire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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