2014 Audi A4

+ taxes & licensing
819-478-8148
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Audi-A4-2014-id7766155.html
* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *
+ VRAI S-LINE PACKAGE
+ VOLANT EN D
+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 19 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ START / STOP PUSH BUTTON
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MÉMOIRE
+ SIÈGES AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ BLUETOOTH
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ MIROIR ÉLECTROCHROMATIQUE
+ MIROIRS CHAUFFANTS
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!
CETTE SPORTIVE DE LUXE POSSÈDE UN MOTEUR 2.0L TURBO DÉVELOPPANT 220 HP ET 258 LBS DE COUPLE! ELLE EST ÉQUIPPÉE DE LA TRANSMISSION TIPTRONIC 8-VITESSES AINSI QUE DE LA TRACTION INTÉGRALE QUATTRO!! ELLE EST RECONNUE POUR SON HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ TOUT ÉQUIPÉ, SON DESIGN SPORTIF ET ÉLÉGANT ET SES PERFORMANCES DE CONDUITE SAISISSANTES !! À VOIR ABSOLUMENT !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8