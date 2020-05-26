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Hyundai Drummondville

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2014 Audi A4

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PROGRESSIV PLUS S-LINE (VRAI) + GARANTIE

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2014 Audi A4

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Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 135,479KM
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  • Listing ID: 5037024
  • Stock #: 9465U
  • VIN: WAUFFCFL0EN003208
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Audi-A4-2014-id7766155.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ VRAI S-LINE PACKAGE
+ VOLANT EN D
+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 19 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ START / STOP PUSH BUTTON
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MÉMOIRE
+ SIÈGES AVANT À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ BLUETOOTH
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ MIROIR ÉLECTROCHROMATIQUE
+ MIROIRS CHAUFFANTS
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CETTE SPORTIVE DE LUXE POSSÈDE UN MOTEUR 2.0L TURBO DÉVELOPPANT 220 HP ET 258 LBS DE COUPLE! ELLE EST ÉQUIPPÉE DE LA TRANSMISSION TIPTRONIC 8-VITESSES AINSI QUE DE LA TRACTION INTÉGRALE QUATTRO!! ELLE EST RECONNUE POUR SON HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ TOUT ÉQUIPÉ, SON DESIGN SPORTIF ET ÉLÉGANT ET SES PERFORMANCES DE CONDUITE SAISISSANTES !! À VOIR ABSOLUMENT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Phares haute intensité
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Banquette arrière divisée

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