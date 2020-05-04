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2014 Chevrolet Cruze

LT + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOT

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2014 Chevrolet Cruze

LT + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOT

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4983669
  2. 4983669
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$4,489

+ taxes & licensing

  • 178,413KM
  • Used
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  • Listing ID: 4983669
  • Stock #: 9361UA
  • VIN: 1G1PC5SB0E7325188
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2014-id7754364.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ RETROVISEUR ELECTROCHROMATIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CE CRUZE POSSÈDE UN MOTEUR ECOTEC TURBO DE 1.4L OFFRANT UNE FAIBLE CONSOMMATIONS DESSENCE DUNE MOYENNE DE 5.6L /100 KM SUR AUTOROUTE PERMETTANT AINSI UNE AUTONOMIE JUSQUA 917 KM AVEC UN SEUL PLEIN !! IL OFFRE EGALEMENT MANIABILITE, CONFORT ET COMMODITE !! FAITES-VITE!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Rétroviseurs
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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