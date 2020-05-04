2014 Chevrolet Cruze

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2014-id7754364.html
* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *
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CE CRUZE POSSÈDE UN MOTEUR ECOTEC TURBO DE 1.4L OFFRANT UNE FAIBLE CONSOMMATIONS DESSENCE DUNE MOYENNE DE 5.6L /100 KM SUR AUTOROUTE PERMETTANT AINSI UNE AUTONOMIE JUSQUA 917 KM AVEC UN SEUL PLEIN !! IL OFFRE EGALEMENT MANIABILITE, CONFORT ET COMMODITE !! FAITES-VITE!!
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