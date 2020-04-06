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2014 Honda Accord

Hybrid TOURING HYBRID + NAVI + TOIT + CUIR + M

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2014 Honda Accord

Hybrid TOURING HYBRID + NAVI + TOIT + CUIR + M

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4874751
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$17,989

+ taxes & licensing

  • 51,071KM
  • Used
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  • Listing ID: 4874751
  • Stock #: 9349U
  • VIN: 1HGCR6F75EA800208
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Accord_Hybrid-2014-id7736053.html

* * JAMAIS ACCIDENTE !! * *

+ NAVIGATION
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CAMERA DE RECUL
+ CUIR
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGES MEMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE
+ ECON MODE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE
+ PHARE ANTIBROUILLARD
+ ENTREES USB / AUX / 12V ET BIEN PLUS!!

CET ACCORD EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON HABITACLE SPACIEUX ET CONFORTABLE, DOTÉ DUNE EXCELLENTE FINITION EN PLUS DÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ! SON MOTEUR DE 2.0L AVEC SA TECHNOLOGIE HYBRIDE VOUS ASSURE UNE ECONOMIE DESSENCE DUNE MOYENNE COMBINÉE DE 5.1L / 100 KM !! FAITES-VITES !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Verrouillage automatique des portes
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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