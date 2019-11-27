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2014 Honda Civic

TOURING + CUIR + MAGS + NAVI + WOW !!

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2014 Honda Civic

TOURING + CUIR + MAGS + NAVI + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4384659
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$12,289

+ taxes & licensing

  • 94,049KM
  • Used
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  • Listing ID: 4384659
  • Stock #: 9020U
  • VIN: 2HGFB2F73EH031087
Exterior Colour
Brun
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Civic-2014-id7644138.html

* * SYSTÈME DE NAVIGATION * *

+ TOIT OUVRANT
+ BLUETOOTH
+ CAMÉRA DE RECUL
+ MAGS
+ CUIR
+ BLUETOOTH
+ SIÈGES CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTROLES AUDIO AU VOLANT
+ MODE ÉCO
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CETTE BERLINE VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE CONTEMPORAINE AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE, SON COFFRE SPACIEUX ET SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE COMBINÉ DE 7.1L/100KM !! EXCELLENTE CONDITION !! À NE PA RATER !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Tout équipé
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Télédéverrouillage
  • Console à l'avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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