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2014 Honda Pilot

EX + CUIR + BLUETTOOTH + MAGS + FOGS + W

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2014 Honda Pilot

EX + CUIR + BLUETTOOTH + MAGS + FOGS + W

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4384656
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$16,489

+ taxes & licensing

  • 151,742KM
  • Used
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  • Listing ID: 4384656
  • Stock #: 8897U
  • VIN: 5FNYF4H40EB502337
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Pilot-2014-id7644131.html

* *JAMAIS ACCIDENTÉ * *

+ 8 PASSAGERS
+ CAMÉRA DE RECUL
+ CUIR
+ MAGS 18 POUCES
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION 3 ZONES AUTOMATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ 3 PRISES ÉCOUTEURS
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ LECTEUR CD
ET BIEN PLUS!!

CE PILOT POSSÈDE UN MOTEUR VTEC DE 3.5L DÉVELOPPANT 250HP & 253 LBS DE COUPLE PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 4 500 LBS!! CONÇU POUR L'AVENTURE ET LA DÉCOUVERTE CE VUS VOUS PERMET PLUS DE 87 PIEDS CUBE D'ESPACE CARGO, UN HABITACLE RECONNU POUR SON CONFORT TOUT ÉQUIPÉ, SA TRACTION INTÉGRALE AINSI QUE SA FIABILITÉ VOUS CHARMERA À COUP SUR!! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Appuie-bras central
  • Chauffage arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Température externe
  • Transmission Automatique - 5 vitesses
  • Climatisation tri-zone

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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