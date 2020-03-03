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2014 Hyundai Accent

GL + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

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2014 Hyundai Accent

GL + GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4785111
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$8,889

+ taxes & licensing

  • 28,138KM
  • Used
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  • Listing ID: 4785111
  • Stock #: 20252A
  • VIN: KMHCT5AE2EU144219
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Accent-2014-id7724909.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000KM INCLUSE !! * *

+ 1 PROPRIETAIRE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ ACTIVE ECO
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUXILIAIRE / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CETTE ACCENT VOUS OFFRE UN MOTEUR 1.6L TRÈS ÉCONOMIQUE, UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ. ELLE EST RECONNUE POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu

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