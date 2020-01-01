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2014 Infiniti QX80

TECH + GARANTIE + DVD + MAGS 22 PO + NAV

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2014 Infiniti QX80

TECH + GARANTIE + DVD + MAGS 22 PO + NAV

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$29,989

+ taxes & licensing

  • 114,591KM
  • Used
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  • Listing ID: 4498551
  • Stock #: 9007U
  • VIN: JN8AZ2NC3E9351999
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Infiniti-QX80-2014-id7668555.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ NAVIGATION
+ DVD
+ 8 PASSAGERS
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 22 POUCES
+ SYSTEM DE SON BOSE
+ DETECTEUR D'ANGLE MORT
+ CAMERA 360
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES ARRIERES CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR MEMOIRE
+ CLIMATISATION 4-ZONES
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ MODE SNOW / SPORT / ECO
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTEGRE
+ RETROVISEUR ELECTROCHROMATIQUE
+ HAYON AUTOMATIQUE
+PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ ATTELAGE DE REMORQUE
+ BARRE DE TOIT
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CE LUXUEUX VUS POSSEDE UN MOTEUR 5.6L V8 SURPRENANT DÉVELOPPANT 400 CHEVAUX ET 413 LBS DE TORQUE !! IL VOUS ASSURE UNE CONDUITE DYNAMIQUE ET UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE GRACE A SA TRACTION INTEGRALE !! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SON DESIGN ÉLÉGANT, SON HABITACLE ERGONOMIQUE ET TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, SA COMMODITÉ EN PLUS DOFFRIR FIABILITÉ !! À VOIR ABSOLUMENT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Media / Nav / Comm
  • TV/Video
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Porte-bagages (toit)
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Crochet remorquage arrière
  • Siège mémoire
  • Suspension à air
  • Système GPS
  • Contrôle de traction
  • Double climatiseur automatique
  • Rétroviseur électrique
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Lumières automatiques
  • Phares aux Xénon
  • Transmission Automatique - 7 vitesses
  • Commande audio arrière
  • Transmission intégrale
  • Système de divertissement vidéo
  • Banquette de troisième rangée

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