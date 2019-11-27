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2014 Jeep Cherokee

NORTH + BLUETOOTH + MAGS + ECRAN TACTILE

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2014 Jeep Cherokee

NORTH + BLUETOOTH + MAGS + ECRAN TACTILE

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4384650
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$10,989

+ taxes & licensing

  • 134,330KM
  • Used
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  • Listing ID: 4384650
  • Stock #: 9034U
  • VIN: 1C4PJLCB8EW128811
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Jeep-Cherokee-2014-id7644165.html

* * JAMAIS ACCIDENTÉ * *

+ MAGS 17 PO
+ ÉCRAN TACTILE UCONNECT
+ COMMANDE VOCALE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ RAILS DE TOIT
+ RADIO AUX/SD/USB
+ CACHE BAGAGE
+ MONITEUR DE PRESSION DES PNEUS
ET BIEN PLUS!!

CE CHEROKEE VOUS OFFRE UN MOTEUR 2.4L MULTI AIR POLYVALENT !! EN PLUS D'ÊTRE EFFICACE, IL POSSÈDE UN HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ, LUXUEUX TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, AINSI QU'UN DESIGN PRESTIGIEUX QUI IMPOSE LE RESPECT!! A VOIR ABSOLUMENT!!


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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Port USB
  • Porte-gobelet
  • Rails de toit

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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