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2014 Jeep Cherokee

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TRAILHAWK 4X4 + GARANTIE + NAVI + CUIR +

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Location

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 135,697KM
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  • Listing ID: 5037045
  • Stock #: 9462U
  • VIN: 1C4PJMBS1EW152164
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Jeep-Cherokee-2014-id7766234.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ JAMAIS ACCIDENTE
+ NAVIGATION
+ ROUES EN ALLIAGE 17PO
+ CAMERA DE RECUL
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ MODE AUTO / SNOW / SPORT / MUD / ROCK
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ ENTREES AUX / USB / SD
+ RAILS DE TOIT
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS!!

CE CHEROKEE VOUS OFFRE UN MOTEUR PENTASTAR V6 DE 3.2L DEVELOPPANT 271 HP & 239 LBS DE TORQUE !! IL POSSÈDE UN HABITACLE LUXUEUX ET TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, UN GRAND ESPACE CARGO DE 50 PIED CUBE, EN PLUS DOFFRIR UN LOOK SPORTIF ET AUDACIEUX !! FAITES-VITE !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Système GPS
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Siège à réglage électrique
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Essuie-glace arrière
  • Porte-gobelet
  • Rails de toit
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Attelage remorque
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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