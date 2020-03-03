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2014 Kia Rondo

LX + GARANTIE+ CRUISE + A/C + WOW !!

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2014 Kia Rondo

LX + GARANTIE+ CRUISE + A/C + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4785108
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$6,989

+ taxes & licensing

  • 105,600KM
  • Used
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  • Listing ID: 4785108
  • Stock #: 9314U
  • VIN: KNAHT8A3XE7014050
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Kia-Rondo-2014-id7724615.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000 KM INCLUSE * *

+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDE AUDI AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ VITRES ÉLECRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE USB / AUX ET BIEN PLUS!!

CETTE RONDO VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON MOTEUR 2.0L GDI DÉVELOPPANT 164 HP! TRÈS ÉCONOMIQUE , SOIT 6.2L SUR AUTOROUTE!! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ AINSI QUE SON LOOK SPORT ET ÉLÉGANT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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