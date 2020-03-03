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2014 Lexus CT 200h

GARANTIE + TOIT + MAGS + CUIR + CRUISE +

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2014 Lexus CT 200h

GARANTIE + TOIT + MAGS + CUIR + CRUISE +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4727883
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$16,489

+ taxes & licensing

  • 131,526KM
  • Used
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  • Listing ID: 4727883
  • Stock #: 9271U
  • VIN: JTHKD5BH4E2187122
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Lexus-Ct_200h-2014-id7716717.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CUIR
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ MODE ECO / NORMAL / SPORT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

SON MOTEUR 1.8L JUMELE A SA TECHNOLOGIE HYBRIDE VOUS ASSURERA UN PLAISIR DE CONDUIRE AINSI QUUNE ÉCONOMIE DESSENCE DUNE MOYENNE COMBINE DE 5.6L / 100 KM !! SA FINITION INTÉRIEURE DE POINTE AINSI QUE SON HABITALCE LUXUEUX ET TRES BIEN EQUIPPE VOUS CHARMERONS A COUP SUR !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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