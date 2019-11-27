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2014 Lexus RX 350

AWD + GARANTIE + TOIT + CAMERA + CUIR !!

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2014 Lexus RX 350

AWD + GARANTIE + TOIT + CAMERA + CUIR !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4376916
  2. 4376916
  3. 4376916
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$25,489

+ taxes & licensing

  • 51,876KM
  • Used
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  • Listing ID: 4376916
  • Stock #: 9037U
  • VIN: 2T2BK1BA8EC230070
Exterior Colour
Bourgogne
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Lexus-RX_350-2014-id7642437.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE !! * *

+ AWD
+ TOIT OUVRANT
+ MAGS 18 POUCES
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ ACCES SANS CLE
+ CAMERA DE RECUL
+ CUIR PARCHEMIN
+ SIEGES AVANT VENTILES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES AVANT A REGLAGES ELECTRIQUE
+ SIEGE CONDUCTEUR A REGLAGE MEMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ HAYON INTELLIGENT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES LED AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ LECTEUR A 6 CD
+ ENTREES AUX & USB
+ RAILS DE TOIT ET BIEN PLUS !!

SON MOTEUR V6 3.5L VOUS ASSURERA UNE POUSSEE SURPRENANTE AVEC SES 270 CHEVAUX ET SES 248 LIVRES DE TORQUE !! DE PLUS, AVEC SA TRACTION INTEGRALE ET SA TRANSMISSION AUTOMATIQUE A 6-VITESSES IL VOUS ASSURE UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE POUR FAIRE FACE A TOUTES LES INTEMPERIES !!SA FINITION INTERIEURE DE POINTE AINSI QUE SON NIVEAU DE TECHNOLOGIE AVANCE FONT DE CE VUS L'UN DES PLUS LUXUEUX ET CONFORTABLE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Siège à réglage électrique
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Boussole numérique
  • Contrôle automatique de la température
  • Essuie-glace arrière
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rails de toit
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Hayon électrique

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