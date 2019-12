2014 Subaru Forester

https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Subaru-Forester-2014-id7645685.html



* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE * *



+ JAMAIS ACCIDENTÉ / 1 PROPRIETAIRE

+ CAMÉRA DE RECUL

+ MAGS 17 POUCES

+ TOIT PANORAMIQUE

+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

+ SIÈGE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE

+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE

+ BLUETOOTH

+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT

+ RÉGULATEUR DE VITESSE

+ PADDLE SHIFT

+ X-MODE

+ HAYON AUTOMATIQUE

+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE

+ PHARES ANTIBROUILLARD

+ GROUPE ÉLECTRIQUE

+ RAILS DE TOIT ET BIEN PLUS !!



CE FORESTER POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.5L JUMELÉ À LA TRACTION INTÉGRALE PERMETTANT AINSI 170 CHEVAUX & 174 LBS DE COUPLE !! IL VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UN BON ESPACE CARGO SOIS 1 783 LITRES, UNE CONDUITE PERFORMANTE ASSURANT COMMODITÉ, SÉCURITÉ ET PLAISIR DE CONDUIRE !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!



1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Radio HD

Coffre - Ouverture à distance

Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.