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2014 Subaru Forester

2.5I TOURING + GARANTIE + TOIT + MAGS !!

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2014 Subaru Forester

2.5I TOURING + GARANTIE + TOIT + MAGS !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4390230
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 121,757KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4390230
  • Stock #: 9028U
  • VIN: JF2SJCHC2EH488786
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Subaru-Forester-2014-id7645685.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ / 1 PROPRIETAIRE
+ CAMÉRA DE RECUL
+ MAGS 17 POUCES
+ TOIT PANORAMIQUE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ X-MODE
+ HAYON AUTOMATIQUE
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ RAILS DE TOIT ET BIEN PLUS !!

CE FORESTER POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.5L JUMELÉ À LA TRACTION INTÉGRALE PERMETTANT AINSI 170 CHEVAUX & 174 LBS DE COUPLE !! IL VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UN BON ESPACE CARGO SOIS 1 783 LITRES, UNE CONDUITE PERFORMANTE ASSURANT COMMODITÉ, SÉCURITÉ ET PLAISIR DE CONDUIRE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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