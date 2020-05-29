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2014 Volkswagen Jetta

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  • 102,722KM
  • Used
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  • Listing ID: 5169317
  • Stock #: 20815A
  • VIN: 3VW2K7AJ9EM260501
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volkswagen-Jetta-2014-id7795436.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ MIROIRS CHAUFFANTS
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CETTE JETTA POSSÈDE UN MOTEUR 2.0L DE 4 CYLINDRES DE 115 CHEVAUX DE TRÈS ÉCONOMIQUE D'UNE MOYENNE DE 6.5L SUR L'AUTOROUTE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA CONDUITE PLAISANTE DYNAMIQUE, SON LOOK RÉUSSI, SA FIABILITÉ AINSI QUE SON CONFORT !! VOUS N'EN SEREZ QUE COMBLÉS !!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Vitre arrière électrique
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Banquette arrière divisée

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