2015 Ford Explorer

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
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* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *
+ JAMAIS ACCIDENTER
+ MAGS 20 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCES SANS CLÉ
+ DEMARRAGE SANS CLE
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+ CLIMATISATION AVANT & ARRIERE
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+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
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CET EXPLORER POSSEDE UN MOTEUR V6 DE 3.5L DÉVELOPPANT 290 HP & 255 LBS DE TORQUE!! SON HABITACLE TOUT EQUIPE ET SPACIEUX OFFRANT 2265 LITRES DESPACE CARGO AINSI QUE SA COMMODITE SAURONT VOUS PLAIRE A COUP SUR !!
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