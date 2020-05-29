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Hyundai Drummondville

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2015 Hyundai Sonata

2015 Hyundai Sonata

LIMITED + GARANTIE + NAVI + TOIT PANO +

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2015 Hyundai Sonata

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Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  1. 5201036
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  • 79,184KM
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  • Listing ID: 5201036
  • Stock #: 20849A
  • VIN: 5NPE34AF4FH170008
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Sonata-2015-id7801007.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000 KM INCLUSE * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ DÉTECTEUR DANGLES MORTS
+ AVERTISSEUR DE CHANGEMENTS DE VOIE
+ APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
+ SYSTÈME DE SON INFINITY
+ MAGS 17 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PARK ASSIST
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIEGES AVANT VENTILES
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGES ARRIERE CHAUFFANTS
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGES MÉMOIRE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ PARE-SOLEIL ARRIÈRE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ RÉTROVISEUR ÉLECTROCHROMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE ET BIEN PLUS!!

CE SONATA POSSÈDE UN MOTEUR FIABLE DE 2.4L INTÉRESSANT POUR SA FAIBLE CONSOMMATION D'ESSENCE D'UNE MOYENNE DE 6.9L SUR AUTOROUTE !! ELLE EST MUNI D'UN HABITACLE SPACIEUX, LUXUEUX, TOUT ÉQUIPÉ , OFFRANT UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE AGRÉABLE ET ERGONOMIQUE AINSI QU'UN DESIGN RAFFINÉ !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Media / Nav / Comm
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Avertissement de changement de voie
  • Odomètre journalier
  • Points d'ancrage pour sièges d'enfant
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Température externe
  • Toit panoramique
  • Sièges arrières chauffants
  • Sièges ventilés
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Siège refroidissant
  • Volant chauffant
  • Banquette arrière divisée

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