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2015 Hyundai Tucson

GL+ GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

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2015 Hyundai Tucson

GL+ GARANTIE + A/C + CRUISE + BLUETOOTH

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4598511
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$11,489

+ taxes & licensing

  • 55,737KM
  • Used
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  • Listing ID: 4598511
  • Stock #: 9179U
  • VIN: KM8JT3AF3FU098633
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Tucson-2015-id7688771.html

* * GARANTIE COMPLETE HYUNDAI JUSQUAU 2 JUIN 2020 / 100 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS 17 POUCES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANT
+ AIR CLIMATISE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ ACTIVE ECO
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V
+ ATTELAGE DE REMORQUE ET BIEN PLUS!!

CE TUCSON POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0 LITRES DÉVELOPPANT 164 CHEVAUX AINSI QUE 151 LBS DE TORQUE !! IL OFFRE UN ESPACE CARGO TOTAL DE 1752 LITRES !! UNE CONDUITE AGRÉABLE, UNE FIABILITÉ LÉGENDAIRE, UN STYLE UNIQUE ET ÉLÉGANT EN PLUS D'ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique
  • Essuie-glace arrière
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Intérieur Tissus
  • Attelage remorque
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur

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