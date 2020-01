2015 RAM 1500

https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/RAM-1500-2015-id7668538.html



* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *



+ MAGS 20 POUCES

+ EXTREMEMENT PROPRE

+ 4X4, 4WD LOCK, 4WD LOW & 2WD

+ LIFT KIT 2.5 PO

+ OVER FENDER FLAIR

+ SPACER DE ROUE

+ CREW CAB

+ CAMERA DE RECUL

+ PNEU HIVER HOMOLOGUÉ

+ ECODIESEL

+ MARCHES-PIEDS

+ ECHAPPEMENT DOUBLE CHROMÉS

+ HITCH AVEC PRISE POUR FILAGE

+ GROUPE ELECTRIQUE VITRES, PORTES ET MIROIRS

+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE

+ CONSOLE CENTRALE

+ BED LINER DANS LA BOITE

+ REGULATEUR DE VITESSE

+ BLUETOOTH

+ LUMIERES AUTOMATIQUES

+ AIR CLIMATISÉ

+ FREINS ELECTRIQUES ET BIEN PLUS!



CE ROBUSTE PICK UP POSSÈDE UN MOTEUR V6 DE 3.0L DIESEL DÉVELOPPANT 240 HP & 420 LBS DE COUPLE !! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SON HABITACLE SPACIEUX ET CONFORTABLE, SA COMMODITÉ AINSI QUE SA CONDUITE PUISSANTE !! FAITES VITES !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!



NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Marchepieds

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Lunette arrière coulissante

Volant ajustable

Transmission Automatique - 8 vitesses

Sièges tissu

4 Roues motrices

Odomètre journalier

Miroirs électriques

Appuie-bras central

