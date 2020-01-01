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2015 RAM 1500

BIG HORN + GARANTIE + CREWCAB + LIFT KIT

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2015 RAM 1500

BIG HORN + GARANTIE + CREWCAB + LIFT KIT

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4498554
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$20,989

+ taxes & licensing

  • 152,847KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4498554
  • Stock #: 8605ua
  • VIN: 1C6RR7LM9FS686712
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/RAM-1500-2015-id7668538.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ MAGS 20 POUCES
+ EXTREMEMENT PROPRE
+ 4X4, 4WD LOCK, 4WD LOW & 2WD
+ LIFT KIT 2.5 PO
+ OVER FENDER FLAIR
+ SPACER DE ROUE
+ CREW CAB
+ CAMERA DE RECUL
+ PNEU HIVER HOMOLOGUÉ
+ ECODIESEL
+ MARCHES-PIEDS
+ ECHAPPEMENT DOUBLE CHROMÉS
+ HITCH AVEC PRISE POUR FILAGE
+ GROUPE ELECTRIQUE VITRES, PORTES ET MIROIRS
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ CONSOLE CENTRALE
+ BED LINER DANS LA BOITE
+ REGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ LUMIERES AUTOMATIQUES
+ AIR CLIMATISÉ
+ FREINS ELECTRIQUES ET BIEN PLUS!

CE ROBUSTE PICK UP POSSÈDE UN MOTEUR V6 DE 3.0L DIESEL DÉVELOPPANT 240 HP & 420 LBS DE COUPLE !! VOUS SEREZ CHARMÉS PAR SON HABITACLE SPACIEUX ET CONFORTABLE, SA COMMODITÉ AINSI QUE SA CONDUITE PUISSANTE !! FAITES VITES !!

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NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Volant ajustable
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Appuie-bras central

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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