2015 Tesla Model S

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Climatisation deux zones

Antipatinage

Horloge

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Toit ouvrant en verre

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Miroir vanité passager illuminé

Siège électrique avant - Conducteur

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Climatisation arrière

Phares haute intensité

4 Roues motrices

Tout équipé

Avertissement de changement de voie

Clé intelligente

Contrôle d'assistance ascension

Contrôle de traction

Coussins gonflables

Odomètre journalier

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Rideaux gonflables

Surveillance de l’angle mort

Système d'alarme

Système de surveillance de la pression des pneus

Traction intégrale

Verrouillage sans clé

Verrous de sécurité pour enfants

Dégivreur de lunette arrière

Double climatiseur automatique

Essuie-glace détecteur de pluie

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs clignotants

Miroirs électriques

Rétroviseur électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Toit ouvrant électrique

Vitre arrière électrique

Appuie-bras central

Déverrouillage à distance

Lumières automatiques

Miroir extérieur chauffant passager

Phares aux Xénon

Porte-gobelet

Servo-freins

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Température externe

Jantes en Aluminium

Roues surdimensionnées

Toit panoramique

Console à l'avant

Vitres teintées

Hayon électrique

Transmission intégrale

Sièges arrières chauffants

Suspension ajustable

Ouverture du volet à essence de l'intérieur

Volant chauffant

Volet à essence électrique

Écran multimédia

