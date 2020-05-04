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2015 Tesla Model S

90D + AUTOPILOT + AWD + TOIT PANO + WOW!

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2015 Tesla Model S

90D + AUTOPILOT + AWD + TOIT PANO + WOW!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$54,989

+ taxes & licensing

  • 91,158KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4955154
  • Stock #: 9285U
  • VIN: 5YJSA1E26FF108462
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Electric
Drive Type
All Wheel Drive
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Tesla-Model_S-2015-id7749476.html

* * GARANTIE BATTERIE TESLA * *

+ AUTO PILOT 2.0
+ S 90 D
+ NOUVEAU DESIGN
+ AUTONOMIE AMÉLIORÉ
+ DUAL-MOTORS (TRACTION INTÉGRAL)
+TOIT PANORAMIQUE
+ SYSTEM AUDIO HAUT DE GAMME
+ SUBZERO PACK
+ LIGHTNING PACK
+ PREMIUM PACKAGE
+ NAVIGATION
+ MAGS 19 POUCES
+ SUSPENSION AJUSTABLE / 4 MODE
+ 2 MODES D'ACCÉLÉRATION
+ CAPTEURS SONAR SUR 360°
+ AVERTISSEUR DE DÉPASSEMENT DE VOIE
+ AVERTISSEUR DE PRÉ-COLLISION
+ ÉCRAN TACTILE 17 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL HAUTE DÉFINITION
+ PARK ASSIST
+ RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ DÉMARRAGE SANS CLÉ
+ CUIR
+ VOLANT CHAUFFANT
+ SIÈGES AVANT & ARRIÈRE CHAUFFANTS
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION THERMOSTATIQUE & AUTOMATIQUE
+ POIGNÉES DE PORTIÈRES RÉTRACTABLE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ HAYON INTELLIGENT
+ LUMIÈRE LED AUTOMATIQUE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ CACHE-BAGUAGE ET BIEN PLUS !!

CETTE BERLINE AVANT-GARDISTE ET 100% ÉLECTRIQUE POSSÈDE UNE BATTERIE DE 90 KWH PERMETTANT UNE AUTONOMIE D UNE MOYENNE DE 528 KM ET OFFRE DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES , ELLE EFFECTUE LE 0-100 KM/H EN SEULEMENT 4.4 SECONDES !! WOW !! SON DESIGN AINSI QUE SA QUALITÉ DE CONCEPTION ÉLABORÉ PAR LES MEILLEURES DE L'INDUSTRIE VOUS IMPRESSIONNERA À CHAQUE COUP D'OEIL !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Climatisation arrière
  • Phares haute intensité
  • 4 Roues motrices
  • Tout équipé
  • Avertissement de changement de voie
  • Clé intelligente
  • Contrôle d'assistance ascension
  • Contrôle de traction
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Points d'ancrage pour sièges d'enfant
  • Rideaux gonflables
  • Surveillance de langle mort
  • Système d'alarme
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage sans clé
  • Verrous de sécurité pour enfants
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Double climatiseur automatique
  • Essuie-glace détecteur de pluie
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Rétroviseur électrique
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Vitre arrière électrique
  • Appuie-bras central
  • Déverrouillage à distance
  • Lumières automatiques
  • Miroir extérieur chauffant passager
  • Phares aux Xénon
  • Porte-gobelet
  • Servo-freins
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Température externe
  • Jantes en Aluminium
  • Roues surdimensionnées
  • Toit panoramique
  • Console à l'avant
  • Vitres teintées
  • Hayon électrique
  • Transmission intégrale
  • Sièges arrières chauffants
  • Suspension ajustable
  • Ouverture du volet à essence de l'intérieur
  • Volant chauffant
  • Volet à essence électrique
  • Écran multimédia

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