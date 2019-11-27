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2015 Toyota Corolla

S + GARANTIE + A/C + MAGS + CAMERA + WO

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2015 Toyota Corolla

S + GARANTIE + A/C + MAGS + CAMERA + WO

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4390236
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$7,489

+ taxes & licensing

  • 188,110KM
  • Used
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  • Listing ID: 4390236
  • Stock #: 20395A
  • VIN: 2T1BURHEXFC246215
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Toyota-Corolla-2015-id7645688.html

* * GARANTIE 1 AN / 20 000KM INCLUSE !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ
+ MAGS 17 POUCES
+ CAMÉRA DE RECUL
+ CUIR
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PADDLE SHIFT
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ ÉCRAN TACTILE 6"1 POUCE
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS CHAUFFANTS
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MODE SPORT
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX & USB ET BIEN PLUS!!

CETTE COROLLA VOUS OFFRE UN MOTEUR 1.8L 4 CYLINDRES RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE COMBINÉE AUTOROUTE / VILLE DE 6.9L !! DE PLUS SA FIABILITÉ, SON CONFORT ET SON DESIGN FONT DE CETTE BERLINE L'UNE DES PLUS EN DEMANDE SUR LE MARCHÉ !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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