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2016 BMW i8

GARANTIE + HUD + NAVI + CAMERA 360 + H&K

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2016 BMW i8

GARANTIE + HUD + NAVI + CAMERA 360 + H&K

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4390233
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$76,989

+ taxes & licensing

  • 40,921KM
  • Used
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  • Listing ID: 4390233
  • Stock #: 9049U
  • VIN: WBY2Z2C55GV674917
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/BMW-I8-2016-id7645437.html

* * GARANTIE BMW JUSQUAU 5 DECEMBRE 2020 / 80 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1PROPRIETAIRE
+ AFFICHAGE TÊTE-HAUTE (HUD)
+ NAVIGATION
+ MAGS 20 POUCES
+ CAMÉRA 360
+ PARK ASSIST
+ AVERTISSEUR DE COLLISION FRONTALE
+ SYSTÈME AUDIO HARMAN / KARDON
+ INTELLIGENT SAFETY
+ CONNECTED DRIVE
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLÉ
+ MODE ECOPRO / COMFORT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUE
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE / THERMOSTATIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ BLUETOOTH
+ PADDLE SHIFT
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ GROUPE ELECTRIQUE ET BIEN PLUS !!

CETTE I8 POSSEDE UN MOTEUR 1.5L ET UNE BATTERIE DE 7.1 KW PRODUISANT 357 HP ET 420 LBS DE TORQUE !! 0 - 100 KM/H EN 4.2 SECONDES !! UNE SUPER STRUCTURE COMPOSÉ DUNE PARTIE POUR LE SYSTÈME DRIVE EN ALUMINIUM ET LA SECTION LIFE MODULE HOUSE EN CARBONE RENFORCÉ DE PLASTIQUE HYPER RÉSISTANT !! CETTE ALLEMANDE AU LOOK FUTURISTE VOUS APPORTERA TOUS CE DONT VOUS RECHERCHEZ!! PLAISIR DE CONDUIRE, AGILITÉ, COMMODITÉ, ÉCONOMIE DESSENCE, UN HABITACLE CONFORTABLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ EN PLUS D'OFFRIR UN DESIGN ÉLÉGANT ET UNE FINITION DE POINTE!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Traction intégrale
  • Verrouillage automatique des portes
  • Verrouillage sans clé
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs clignotants
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Contrôle automatique de la température
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Suspension ajustable

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