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2016 GMC Yukon

SLT + GARANTIE + DVD + TOIT + WOW !!

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2016 GMC Yukon

SLT + GARANTIE + DVD + TOIT + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$38,989

+ taxes & licensing

  • 112,621KM
  • Used
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  • Listing ID: 4817373
  • Stock #: 9322UA
  • VIN: 1GKS2BKC7GR335465
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/GMC-Yukon-2016-id7732951.html

* * GARANTIE GMC MAI 2021 / 160 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE
+ 8 PASSAGERS.
+ MAGS 20 POUCES
+ TOIT OUVRANT
+ ONSTAR NAVIGATION
+ CAMERA DE RECUL
+ ACCÈS SANS CLÉ
+ SYSTÈME DE SON BOSE
+ LECTEUR DVD ARRIÈRE
+ CHARGE DE CELLULAIRE SANS FIL SUR CONSOLE CENTRAL
+ DRIVER ALERT PACKAGE
+ AVERTISSEUR DE CHANGEMENT DE VOIE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ PARK ASSIST
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ SIÈGES ÉLECTRIQUE CHAUFFANTS ET VENTILLÉS EN CUIR A FONCTION MÉMOIRE
+ SIÈGES ARRIÈRES ET VOLANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATIONS 3 ZONES
+ HAYON ÉLECTRIQUE
+ LUMIÈRE AUTOMATIQUE ET BIEN PLUS!

VOTRE PROCHAIN YUKON EST DOTÉ D'UN MOTEUR V8 5.3L DÉVELOPPANT 355HP ET 383LBS DE TORQUE !! CE PRESTIGIEUX VUS VOUS CHARMERA AVEC SON HABITACLE TOUT ÉQUIPÉ SPACIEUX, SES SIÈGES CONFORTABLES ADAPTATIFS, SA TRACTION INTÉGRAL ET SA TECHNOLOGIE DE POINTE. IL EST RECONNU POUR SON ALLURE LUXUEUX ET MASSIF, SON INTÉRIEUR FAIT DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLUS DE DÉTENIR UNE EXCELLENTE INSONORISATION !!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Pédales ajustables

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