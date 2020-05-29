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2016 Honda Odyssey

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 97,833KM
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  • Listing ID: 5242934
  • Stock #: 9627U
  • VIN: 5FNRL5H44GB508311
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Honda-Odyssey-2016-id7809344.html

* * GARANTIE HONDA JUSQU'AU 17 JUILLET 2020 / 120 000 KM * *

+ 8 PASSAGERS
+ MAGS 17 POUCES
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ CAMÉRA DE RECUL
+ PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUE
+ SIEGES AVANT ELECTRIQUE
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION AUTOMATIQUE & THERMOSTATIQUE
+ CLIMATISATION AVANT 7 ARRIERE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+ LECTEUR CD
+ ECRAN TACTILE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTEGRE
+ GROUPE ELECTRIQUE
+ ENTREES AUX / USB ET BIEN PLUS!!

CET ODYSSEY EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON HABITACLE SPACIEUX AU MULTI-RANGEMENT OFFRANT 4 205 LITRES D'ESPACE CARGO TOTAL, SON MOTEUR V6 PUISSANT ET ÉCONOME PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE PLUS DE 3 500 LBS AINSI QUUNE MOYENNE DE 7.2L / 100KM SUR AUTOROUTE!! SA FIABILITÉ, SA CONDUITE AGRÉABLE AINSI QUE SA COMMODITÉ VOUS CHARMERA À COUP SUR!!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • Portes électriques
  • Banquette arrière divisée

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