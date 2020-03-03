2016 Hyundai Elantra

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8
819-478-8148
+ taxes & licensing
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra_GT-2016-id7727531.html
* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE !! * *
+ JAMAIS ACCIDENTÉ / 1 PROPRIÉTAIRE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ ACTIVE ECO
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB
+ STEERING MODE ET BIEN PLUS !!
CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA VOUS OFFRE UN MOTEUR 2.0L RECONNU POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE AUTOROUTE DE 5.3L AINSI QUE SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE !! ELLE VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
* * RACK DE TOIT NON INCLUS * *
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8