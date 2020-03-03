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2016 Hyundai Elantra

GT GL + GARANTIE + CRUISE + A/C + WOW !

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2016 Hyundai Elantra

GT GL + GARANTIE + CRUISE + A/C + WOW !

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4789305
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$7,489

+ taxes & licensing

  • 107,678KM
  • Used
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  • Listing ID: 4789305
  • Stock #: 9342U
  • VIN: KMHD25LH7GU333353
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra_GT-2016-id7727531.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTÉ / 1 PROPRIÉTAIRE
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ ACTIVE ECO
+ LUMIÈRES AUTOMATIQUE
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB
+ STEERING MODE ET BIEN PLUS !!

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* * RACK DE TOIT NON INCLUS * *
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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