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2016 Hyundai Elantra

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150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

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  • 105,625KM
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  • Listing ID: 5242925
  • Stock #: 9628U
  • VIN: KMHDH4AH9GU539320
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2016-id7809387.html

* * GARANTIE 2 ANS / 30 000 KM INCLUSE * *

+ 1 PROPRIETAIRE
+ TOIT OUVRANT
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE
+ AIR CLIMATISÉ
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ ACTIVE ECO
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD
+ PRISE AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CETTE ÉLÉGANTE ELANTRA VOUS OFFRE UN MOTEUR 2.0L DEVELOPPANT 173 CHEVAUX ET 154 LIVRES DE COUPLE !! ELLE EST RECONNUE POUR SON ÉCONOMIE D'ESSENCE D'UNE MOYENNE VILLE / AUTOROUTE COMBINÉ DE 6.7L / 100 KM !! ELLE OFFRE AUSSI UN HABITACLE SPACIEUX, UNE SILHOUETTE SPORTIVE, UNE CONDUITE AGRÉABLE ET MANIABLE EN PLUS D'ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Banquette arrière divisée

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