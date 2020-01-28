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2016 Hyundai Santa Fe

Sport GARANTIE + MAGS + A/C + CRUISE + WOW !!

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2016 Hyundai Santa Fe

Sport GARANTIE + MAGS + A/C + CRUISE + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4598508
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$14,789

+ taxes & licensing

  • 68,140KM
  • Used
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  • Listing ID: 4598508
  • Stock #: 20506A
  • VIN: 5XYZT3LB3GG327655
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2016-id7688737.html

* * GARANTIE COMPLETE HYUNDAI JUSQUAU 25 NOVEMBRE 2020 / 100 000 KM !! * *

+ JAMAIS ACCIDENTE / 1 PROPRIETAIRE
+ MAGS 17 POUCES
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ CLIMATISATION
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ ACTIVE ECO
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERES AUTOMATIQUE
+ LECTEUR CD
+ ENTREES AUX / USB / 12V ET BIEN PLUS !!

CE ROBUSTE VUS POSSÈDE UN MOTEUR 2.4L DÉVELOPPANT 190 CHEVAUX AINSI QUE 181 LBS DE TORQUE!! IL EST APPRÉCIÉ POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 72 PIEDS CUBE AINSI QUE SON STYLE ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !! VOUS N'EN SEREZ QUE COMBLÉS !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges tissu
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Télédéverrouillage
  • Vitre arrière électrique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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