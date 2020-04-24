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2016 Hyundai Veloster

TECH + 25 412 KM + GARANTIE + NAVI + TOI

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2016 Hyundai Veloster

TECH + 25 412 KM + GARANTIE + NAVI + TOI

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$13,989

+ taxes & licensing

  • 25,412KM
  • Used
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  • Listing ID: 4930650
  • Stock #: 20681A
  • VIN: KMHTC6ADXGU278301
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Hyundai-Veloster-2016-id7745449.html

* * GARANTIE COMPLETE HYUNDAI JUSQU'AU 28 SEPT 2021 / 100 000 KM * *

+ NAVIGATION
+ TOIT PANORAMIQUE
+ SYSTÈME DE SON DIMENSION
+ MAGS 18 POUCES
+ ACCES SANS CLE
+ DEMARRAGE SANS CLE
+ PARK ASSIST
+ SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISÉ
+ BLUETOOTH
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ LUMIERE AUTOMATIQUE
+ GROUPE ÉLECTRIQUE
+ ÉCRAN TACTILE 7"
+ LECTEUR CD
+ CACHE-BAGAGE
+ ENTRÉES AUX / USB ET BIEN PLUS !!

CE VELOSTER POSSÈDE UN MOTEUR 1.6 L A 4 CYLINDRES DÉVELOPPANT 138 CHEVAUX ET 123 LBS DE TORQUE !! IL VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX ET BIEN ÉQUIPÉ, UNE EXCELLENTE TENUE DE ROUTE EN PLUS D'OFFRIR UN LOOK MODERNE ET UNIQUE QUI FERA TOURNER LES TÊTES !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Système GPS
  • Toit panoramique

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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