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2016 Kia Soul

SX + 39 686 KM + GARANTIE + MAGS + WOW !

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2016 Kia Soul

SX + 39 686 KM + GARANTIE + MAGS + WOW !

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$13,989

+ taxes & licensing

  • 39,686KM
  • Used
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  • Listing ID: 4930644
  • Stock #: 9370U
  • VIN: KNDJX3A50G7261853
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Kia-Soul-2016-id7745454.html

* * GARANTIE 2 ANS / 40 000KM INCLUSE !! * *

+ 39 686 KM !!
+ BI-COLOR (TOIT ROUGE) !!
+ TOIT OUVRANT
+ CUIR
+ MAGS 18 PO
+ HAUT-PARLEURS AVEC ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
+ INTÉRIEUR GRIS DEUX TONS
+ SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ MIROIRS CHAUFFANTS
+ BLUETOOTH
+ CONTRÔLES AUDIO AU VOLANT
+ PRISE AUXILIAIRE / USB
+ VITRES ÉLECTRIQUES
+ MIROIRS ÉLECTRIQUES
+ PHARES ANTIBROUILLARDS ET BIEN PLUS !!

CE SOUL VOUS EN METTERA PLEIN LA VUE AVEC SON MOTEUR 2.0L DÉVELOPPANT 164 HP TOUT EN ÉTANT UNE VOITURE TRÈS ÉCONOMIQUE !! ELLE EST RECONNUE POUR SON ESPACE CARGO DE 1 511 LITRES, SON FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN, SA FAIBLE CONSOMMATION D'ESSENCE DE 6.8L/100 KM SUR AUTOROUTE AINSI QUE SONT LOOK SPORTIF ET ÉLÉGANT !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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